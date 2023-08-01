〈財報〉尼古丁袋需求高 奧馳亞上季業績超過預期

菸草巨頭奧馳亞集團 (Altria Group)(MO-US) 周二 (1 日) 的財報營收和獲利超出華爾街的預期，得益於對尼古丁袋 (spitless nicotine pouches) 的需求和更高的定價。

面對持續的通貨膨脹，奧馳亞一直在提高價格以應對消費者轉向更便宜品牌。該公司將希望寄託於萬寶路品牌捲菸對其優質產品的需求，該品牌在美國行銷和銷售。

該公司表示，萬寶路在高端市場的市占率為 58.6%。

與同行菲利普莫里斯 (PM-US) 一樣，奧馳亞也受益於對尼古丁袋的強勁需求，這種尼古丁袋是傳統濕嚼煙草的替代品。

奧馳亞本季尼古丁袋出貨量同比成長 47.8%。

今年 6 月，該公司表示，在消費者越來越頻繁尋找傳統可燃捲菸的替代品之際，它完成了對電子菸新創公司 NJOY Holdings 的收購案，將抽換式菸匣電子菸 NJOY ACE 加入其產品組合中。

根據 Refinitiv 的數據，該公司第 2 季淨利成長 1.2% 達到 54.4 億美元，而分析師平均預期為 54.3 億美元。

不計項目，奧馳亞上季獲利為每股 1.31 美元，而華爾街的預期為每股 1.30 美元。

該公司重申了其 6 月下修的年度獲利預測，以反映在美國投資 NJOY ACE 的計畫。預計調整後全年獲利在每股 4.89 至 5.03 美元之間，而之前的預測為每股 4.98 至 5.13 美元。