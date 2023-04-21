遭控協助向青少年行銷Juul電子菸 奧馳亞下周面臨首宗訴訟

菸草巨頭奧馳亞集團公司 (Altria Group Inc)(MO-US) 將於下周一 (24 日) 面臨舊金山公立學區的訴訟。該公司遭控與電子菸製造商 Juul Labs Inc. 一起推動青少年使用電子菸的流行。

舊金山聯合學區表示，這讓教師和工作人員「不得不竭盡全力應對越來越多學生在校園內使用電子菸」，並試圖迫使奧馳亞支付費用解決問題。

奧馳亞從 2018 年到今年初時持有 Juul 35% 的股份，面臨來自個人、地方政府和州的數千起類似訴訟案件。

下周的審判將是第二次提交陪審團審理的案件。在明尼蘇達州提起的一起案件中，審判在周一 (17 日) 以和解告終，但條款尚未披露。

奧馳亞在周四 (20 日) 發表聲明表示，「在這起訴訟中提出的大部分指控發生在我們對 Juul 進行少數投資之前的幾年。」「我們認為此案缺乏法律依據，將積極為自己辯護。」

舊金山學區在 2019 年起訴 Juul 和奧馳亞，指責 Juul 故意以甜味和引人注目的社交媒體促銷來吸引 18 歲以下的消費者，而奧馳亞則讓 Juul 透過其銷售人員並在銷售萬寶路香菸產品時提供 Juul 廣告協助。

Juul 已經和解了多數學區訴訟和針對它的大部分類似索賠，向 48 個州和地區支付超過 10 億美元，向個人和地方政府實體支付了 17 億美元。

奧馳亞上個月宣布放棄對 Juul 的投資，以換取 Juul 的部分知識產權。 截至去年 12 月，其在 Juul 的股份價值為 2.5 億美元，低於 2018 年的 128 億美元。

Juul 2019 年在監管機構的壓力下，從市場撤下大部分香味電子菸，並停止了大部分廣告宣傳。美國食品和藥物管理局 (FDA) 去年 6 月曾短暫禁止銷售其產品；但在該公司提出上訴後，它暫停禁令並同意重新考慮。