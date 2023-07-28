〈貴金屬盤後〉美Q2 GDP加速擴張 美債殖利率躍升 黃金跌破1950美元

黃金期貨周四 (27 日) 下挫逾 1%，兩周以來首度跌破每盎司 1950 美元，主因是美國公布第 2 季國內生產毛額 (GDP) 加速擴張，帶動美元和美債殖利率雙雙勁揚，因而打壓貴金屬行情。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 24.40 美元或 1.2%，報每盎司 1945.70 美元，是 7 月 11 日以來最低。

美國商務部周四公布第 2 季 GDP 季增年率初值報 2.4%，遠優於市場預期，且高於第 1 季的 2% 和市場預估的 1.8%，主因是就業市場穩健，支撐消費支出。

美國勞工部同日公布，上周初領失業救濟金人數經季節調整後為 22.1 萬人，較前一周減少 7000 人。

數據公布後，ICE 美元指數 (DXY) 跳漲 0.8% 至 101.65，美債殖利率攀升到兩周高點，從前日的 3.85% 上揚到 4%。

Navvelier & Associates 創辦人兼投資長 Louis Navellier 表示，美債殖利率全面上揚，顯示 Fed 降息可能性降低，因而提振美元並打壓黃金。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Streible 說：「黃金遭遇接連打擊，先是失業金數據比預期好，顯示勞動力市場強韌，接著是 GDP 優於預期，此刻無人預測經濟將步入衰退。這些都替利率上升鋪平道路。」

Fed 周三決議升息 1 碼至 5.25-5.50%，把利率升到 22 年高點，對今年是否進一步升息抱持開放態度。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場如今押注，Fed 接下來到今年年底按兵不動的機率為 57%。

歐洲央行 (ECB) 則在周四連九度升息，而且不排除進一步緊縮。

對不孳息的黃金來說，升息會讓持有黃金的機會成本增加，因而不利於價格。

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