銀價創3月份以來最佳單月表現 分析師：暫停升息帶來上漲機會

隨著愈來愈多分析師認為，美國聯準會已經結束了其緊縮周期，金價一度走強，而同樣受惠此一發展的，還有白銀價格。

白銀價格周二 (1 日) 下挫，至每盎司 24.58 美元，周一曾漲至 24.80 美元上方，但隨金價走弱。

經濟學家和分析師表示，通膨數據趨緩給聯準會提供了停止其緊縮周期的空間。根據芝商所聯準會觀察工具，市場認為 9 月份聯準會利率保持不變的機率為 79.5%。

ForexEmpire.com 技術分析師 James Hyerczyk 表示，市場人士認為聯準會的利率已經達到或接近終點，尤其是在關鍵的美國通膨報告顯示，通縮步伐加快的情況下。這種積極情緒對銀價產生了積極影響，銀價在 22.66-22.81 美元附近找到了支撐。

銀價 7 月漲約 8%，創下 3 月份以來的最佳單月表現。Hyerczyk 指出，值得注意的是，在一年中的這個時期，市場往往會經歷價格波動和不穩定的回報。

除了受惠聯準會政策，分析師指出，強勁的經濟活動也支撐著白銀價格。白銀的工業需求，繼續受到全球綠色能源轉型的推動。

Heraeus 貴金屬分析師表示，隨着美國能源部計畫斥資 4500 萬美元，發展國內太陽能行業的製造業，白銀的工業需求可能強勁。

Heraeus 分析師在最新的報告中指出，太陽能行業一直是白銀需求增長最快的行業，自 2014 年以來複合年增長率為 13%，預計今年將達到創紀錄的 161 moz(百萬盎司)，相當於總需求的 14% 左右。

報告稱，歐盟和美國太陽能裝機容量的預期增長，應會導致全球銀漿淨需求上升。 2022 年，美國和歐洲的太陽能裝機容量分別增長 18.5% 和 19.8%。