利多因素帶動 白銀價格登1年高點 仍有上漲空間！

除了黃金，白銀也是受益於經濟不確定性和銀行業危機的貴金屬。上個月白銀價格攀升至一年來最高水準，且隨著今年全球金屬市場可能出現 20 年來第二大供應缺口，白銀價格仍有上漲空間。

ETFMG Prime Junior 發行者 ETF Managers Group 董事 Stephen Gardner 指出，實體白銀和黃金的需求表明，投資者對經濟狀況、地緣政治動盪和潛在持續的通膨憂心忡忡。

風險正促使投資者更加願意投入避險資產。此外，美元力道自去年 10 月以來已放緩，這也是一大助力，因為去年大部分時間美元走強，不利貴金屬。

根據道瓊市場數據，交易最活躍的 Comex 白銀期貨在 4 月 13 日收每盎司 25.93 美元，為 2022 年 4 月以來的最高水準。周三該期貨收在每盎司 25.68 美元。

與此同時，交易最活躍的黃金期貨價格周三收在 2037 美元，已接近歷史高價，即 2020 年 8 月 6 日創下的 2069.40 美元。

Monetary Metals 首席執行官兼創始人 Keith Weiner 表示，黃金和白銀價格顯示出「對美元體系的恐懼和不確定性」，「那些擁有美元的人意識到他們有失去美元的風險，因為經歷了矽谷銀行和 Signature Bank 的事件，雖然有力量出手挽救儲戶，但誰也不確定該力量未來能否長久存在。」。

「現在是風險增加的時候，黃金和白銀是貨幣，大眾買進這些以避免信用風險。」Weiner 說。

ICE 美元指數今年迄今約下降 2%，提供美元計價的黃金和白銀一些支撐力。

EMG Advisors 共同創始人兼執行長 Will McDonough 表示，投資者繼續逃離美元等波動性供應資產，並投向「白銀等固定供應資產」，這是明確信號，表明美元已經貶值，不再是過去那樣的避險資產，投資者在金屬和具實體的原物料中尋求安全，因為他們知道需求不斷上升，且供應狀況可預測。

McDonough 表示，黃金在當今經濟上用處不大，因其與貨幣供應不再相關，也幾乎沒有工業用題，但白銀的工業用途要多得多，另外，銅的工業用途也很多。EMG Advisors 預測，大眾將對銅越來越有興趣，因為銅是邁向電氣化的「綠金屬」。

今年迄今，黃金期貨上漲 11.5%，白銀上漲 6.8%，而銅僅上漲 0.9%。

目前黃金與白銀的比率約為 79 比 1，意味著大約需要 79 盎司白銀才能購買 1 盎司黃金。以歷史標準衡量，這個比例相對較高，但在過去幾年中該比例波動很大。

針對該比例，Weiner 認為，短期內市場合理平穩，但從長期來看，白銀的表現可能會優於黃金。

根據白銀協會的 2023 年世界白銀調查，因去年白銀需求創紀錄，導致 2022 年全球供應缺口達到 2.377 億盎司，為連續第二年供應短缺，也是最嚴重短缺，而 2023 年全球白銀供應將出現 1.421 億盎司的巨大短缺，為 20 年來第二大短缺。

Gardner 指出，白銀自 2021 年起供需失衡，且 Fed 今年稍晚預計暫停升息，這將有利白銀價格。

根據《世界白銀調查》，未來幾個月白銀價格可能會先橫盤整理，接著在下半年遭遇清算，到第四季交易價格可能降至偏低的 18 美元價位，全年均價在 21.30 美元，較去年下降 2%。

Weiner 表示，短期內，Monetary Metals 預測白銀價格接近 28 美元，黃因價格接近每盎司 2200 美元，意味著黃金期貨將創歷史新高，而白銀則會創下 2021 年年中以來的最高水準。

