〈台股盤後〉AI概念股賣壓出籠 上沖下洗放量跌147點收17145點

台股今 (31) 日上演開高急殺下跌走勢，在台積電 (2330-TW) 翻黑領跌下，AI 概念股賣壓出籠，指數盤中重挫翻黑，終場下跌 147.5 點或 0.85%，收在 17145.43 點，上下震盪逾 300 點，成交量放大至 4829 億元。

AI 概念股跳水，指標股廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 盤中殺至跌停，技嘉、華星光同步重挫跌停，英業達、建準、雙鴻、勤誠、緯穎、信驊跌逾半根停板。

IC 族群法說過後，股價兩樣情，聯發科 (2454-TW) 主要應用庫存水位已降至正常水準，下半年業務有望逐步改善，逆勢抗跌，終場上漲 4.86%，收在 690 元；創意 (3443-TW) 則下修全年營收增幅，今日開盤隨即摜至跌停價 1635 元。

其他電子權值股方面，台積電下跌 2 元、0.35%，以 565 元作收；鴻海也跌近 1%；聯電、日月光、研華等均收黑。

軍工概念股吹起反攻號角、逆勢抗跌，龍德造船、千附精密連袂亮燈，jpp-KY、雷虎、事欣科勁揚逾半根停板，全訊、晟田、漢翔、興采、中信造船等表現不俗。

網通族群受惠全球瘋 FWA 網路基建，吸引資金進駐，中磊、兆赫、智易、兆勁亮燈漲停，星通、詠業、全新、明泰、訊舟、啟碁、正文等站穩盤上。