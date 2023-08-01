〈台股盤前〉美股、台指期夜盤小漲 大盤重整旗鼓拚向上

美股 31 日全數收漲，相比之下台股正陷入盤整，台股周一由紅翻黑下挫近 150 點失守短均並一度下探月線位置，法人認為，基本面有撐，大盤後市可望持續上攻。

美股道瓊指數周一上漲 0.28% 收 35,559.53 點，那斯達克指數上漲 0.21% 收 14,346.02 點，標普 500 指數上漲 0.15%，收 4,588.96 點，費城半導體指數上漲 0.26%，收 3,861.63 點。

台指期夜盤小漲 32 點，或 0.19% 至 17135 點。台股周一開高急殺下跌走勢，AI 概念股賣壓出籠，指數盤中重挫翻黑，終場下跌 147.5 點或 0.85%，收在 17145.43 點。

國內外新聞方面，市場傳出蘋果 iPhone 15 系列將出現重大變化，四款新 iPhone 售價將全數小漲， iPhone 15 Pro 系列將採用鈦金屬框架，手機變得更輕，iPhone 15、 iPhone 15 Plus 充電接頭從 Lightning 改為 USB-C。

Google 旗下 DeepMind 發布首個機器人演算法模型，機器人可「自我學習」。Google 的 RT-2 模型是一種全新的「視覺 - 語言 - 行動」(VLA) 模型。

中國最高行政機關國務院發布最新通知，全國上下將依照國家發展改革委提出的 20 條措施執行，要恢復與擴大消費，象徵由中央帶頭推動經濟全面復甦，其中，除了延續新能源車政策外，也要推動智慧家居，鼓勵室內裝置升級。

外資持續匯出加上日元重挫，新台幣匯價也跟著翻黑。新台幣兌美元周一貶值 4 分收在 31.43 元，成交量 19.835 億美元；7 月累計新台幣貶值 2.95 角，月線連 4 黑，成為最弱亞幣。

台達電公布上半年業績表現，第二季稅後純益 81.5 億元，季增 17.9%、年增 6.8%，每股純益 3.14 元寫同期次高；上半年稅後純益 150.56 億元，年增 10.06%，每股純益 5.8 元，寫同期新高紀錄。