IDC估今年智慧手機出貨續降 2024年才真正復甦

因經濟不確定性和通膨持續削弱可自由支配支出，研調機構現在預估，今年全球智慧手機出貨量將持續下滑，要到 2024 年才會復甦。

IDC 周三 (1 日) 將 2023 年智慧手機出貨量預期下修至 11.9 億支，年減 1.1%，該機構此前預測，今年智慧手機出貨量將年增 2.8%，但現在認為，市場要等到 2024 年才會迎來真正的復甦。

IDC 預估 2024 年智慧手機出貨量將年增 5.9%，未來五年的年均複合成長率為 2.6%。

追蹤行動和消費裝置的 IDC 分析師 Nabila Popal 表示：「我們依然相信，一旦克服這些短期挑戰，全球市場將在 2024 年恢復成長，因為已開發市場的換機周期明顯受到壓抑，新興市場的智慧手機滲透率也存在推動長期穩定成長的空間。」

IDC 表示，今年採用 Android 作業系統的智慧手機出貨降幅將高於蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone，預估 Android 手機出貨量將下滑 1.2% 至 9.677 億支，iPhone 出貨量估減少 0.5% 至 2.25 億支。

不過，長期來看，IDC 仍看好 Android 手機出貨成長勝過 iPhone。該公司預測，Android 手機未來五年的年均複合成長率為 2.8%，2027 年出貨量估達 11.2 億支，iPhone 年均複合成長率則為 1.8%，2027 年出貨量估 2.477 億支。

IDC 並預期，隨著 5G 滲透率持續成長，今年全球將有 62% 的智慧手機支援 5G，且 2027 年將達到 83%，這對高通 (QCOM-US) 來說為一大喜訊。

IDC 還表示，智慧手機平均售價預估將從今年開始回落，繼去年飆漲至 415 美元後，分析師預期今年平均售價將回落到 376 美元左右，但仍高於 2019 年的 334 美元。

IDC 分析師 Anthony Scarsella 說：「大多數地區將在今年上半年面臨雙位數下滑，並在第 3 季轉正，然後在今年最後一季實現雙位數成長，通常在每年 Q3 和 Q4 推出的高階旗艦商品，預估將為今年出貨帶來支撐，使全年出貨下滑情況不致於那麼糟。」