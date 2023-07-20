Canalys：全球智慧手機Q2出貨量年減11% 但出現復甦跡象

根據 Canalys 最新發布的報告顯示，在經歷連續六個季度出貨量下滑後，第二季全球智慧型手機出貨量較去年同期下降 11%，但分析師認為，已經出現復甦跡象。

今年全球第二季智慧機出貨量年減 11%，不少主導品牌遭受衝擊，出貨量皆下滑。從市占率來看，三星電子市占率為 21%，勇奪第一。蘋果 (AAPL-US) 市占率為 17%，位居第二，小米、OPPO、vivo 市占率則分別為 13%、10%、8%。

分析師表示，全球智慧機出貨量連續出現降幅，但第二季的降幅幅已經從去年第四季的 18% 以及今年第一季的 13% 進一步縮減。

同時，客戶和通路的庫存逐漸去化，供應商致力出清舊機型，來為新產品騰出空間，並試圖確保關鍵零組件的供應，以應對價格突然上漲的風險，整體市況似乎正在好轉。

Canalys 分析師 Le Xu 表示，業者正在優先去化庫存，為即將上市的新機型騰出空間，手機庫存去化接近尾聲。

針對個別品牌，Xu 指出 Oppo、vivo、Transsion 和小米正在通過更強勁的銷售激勵和零售來擴大 200 美元以下價格區間的市占率。

IDC 在先前下調了今年手機預期出貨量，但仍認為低基期、景氣等因素幫助下，明年市場將回溫，出貨量較今年成長 6%，2025-2027 年的出貨量也將逐步向上。