中國智慧手機Q2出貨量降2.1％ 華為逆勢激增76％ 重回前五

最新數據顯示，中國智慧手機市場第 2 季出貨量下降 2.1％，顯示消費者需求持續低迷，但華為的出貨量逆勢激增 76％，重回前五名。

國際數據公司（IDC）周四（27 日）發布的手機追蹤報告顯示，中國智慧手機市場上季出貨量約 6,570 萬支，較去年同期下滑 2.1％。

IDC 表示，整個「618」年中大促期間，在廠商與電商平台雙重優惠補貼且力道較大的情況下，與一年前相比，智慧手機銷售的降幅仍超過 5%，凸顯消費者需求持續低迷。

IDC 中國高級分析師郭天翔表示，第 4 季中國智慧手機市場可望出現明顯恢復的趨勢，但反彈力道可能低於預期，智慧手機市場仍充滿不確定性。

「目前觀察下半年新品的規劃研發，不管是蘋果還是安卓廠商，很難出現顛覆式的創新產品。在各家產品同質化的情況下，外觀的差異化、價格的優惠力道、拍照和影片效果，將會成為消費者選購的首要考慮因素。」郭天翔說。

OPPO 在第 2 季以 17.7% 的市佔率排名第一，vivo 位居第二，市佔率為 17.2%，榮耀和蘋果 (AAPL-US) 分別是第三、第四名，市佔率分別為 16.4%、15.3%。小米 (01810-HK) 和華為則並列第五，市佔率分別為 13.1% 和 13%。

值得注意的是，去年第 2 季華為在中國智慧手機的市佔率僅 7.3%，擠不進前五名。

北京達瑞管理咨詢公司創始人馬繼華說：「從華為手機銷售來看，P60 依然具有市場號召力。現在這個階段，5G 缺乏新應用，硬體設備同質化嚴重，4G 手機與 5G 手機的使用體驗差別不大，也給了華為手機發展機會。」

華為銷量強勢回歸，也打破此前「華為或放棄手機業務」的謠言。對此華為曾在 3 月初回應：「此消息為假消息，華為仍將加大手機業務的投入，堅持建設高階品牌。」

天使投資人郭濤也表示：「華為手機業務不僅利潤高，還是晶片、作業系統等生態體系的重要一環。雖然（華為）面臨『缺晶片』困境，但手機業務綜合競爭力依然很強，因此（華為）不會放棄手機業務。」