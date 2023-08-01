民怨載道！馬斯克舊金山X招牌才剛架好又拆了

馬斯克 (Elon Musk) 上周將推特 (Twitter) 更名為 X 後，上周五在該公司舊金山總部頂樓豎起一個巨大的發光「X」立體招牌，然而閃爍的燈光遭居民和市府官員撻伐影響居住品質，周一（31 日）下午該招牌已完成拆除。

該公司發言人表示，舊金山建築檢查部門已接獲與該招牌相關的 24 起投訴，投資者表示該招牌未經許可就豎立起來，安全性堪憂且閃亮的燈光打擾了周遭居民睡眠品質。

周遭居民反映燈光射入家中，擾人入眠（圖：REUTERS/TPG）

舊金山建築檢查部發言人 Patrick Hannan 表示，周一早上建築檢查人員已觀察到該建築正進行拆除工作，原本拆除工作需要取得建築許可證，但出於安全考慮，可先行拆除再事後核發。

他補充，業主將因未經許可安裝照明結構而被收取費用，該費用係用於安裝和移除的許可證費用，以及支付建築檢查部和規劃部調查的費用。

自馬斯克去年 10 月以 440 億美元買下推特以來，推動了大幅裁員、高層換血，如任命前 NBCUniversal 廣告高層 Linda Yaccarino 為執行長，並把核心功能改為每月訂閱模式，上周將「推特」更名為 X 後引來大批反彈聲浪，專家直指該變動恐抹去多年來品牌知名度與相應價值。

Yaccarino 上周五發文表示「是時候更新了。」市府上周五立即向 X Corp. 發出違規通知，稱其未經批准便架設該招牌。

根據該部門官網公開資訊，X Corp. 的代表多次拒絕已到場的訪視人員入內檢視，並聲稱該招牌只是一場活動的臨時燈光標誌。

周一該拆除工作可能只是暫時拆除以待改進，或等待市府 0 批准。

這並不是 X 第一次與舊金山建築檢查人員發生衝突，馬斯克去年接管推特時，曾因違反建築規範而遭市府調查，其中包括辦公室內一些房間被改造成「飯店房間」。

X 的代表沒有立即回應置評請求。