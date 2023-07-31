達發50Gbps SerDes技術今年量產 為全球唯一非美系業者

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (31) 日舉辦技術交流會，執行副總暨固網通訊事業群總經理王博民表示，目前已完成開發全球最低功耗的 50Gbps SerDes DSP 整合光驅動 (Laser driver) 技術，將應用在 400G 光纖模組，預計今年進入量產，搶進 AI 伺服器市場，成為全球唯一一家量產的非美系業者。

王博民指出，達發在有線寬頻布局有三大策略，包括高門檻、迭代性與延伸性，透過持續開發出高毛利、高價值的產品，讓客戶投資持續累積，發揮永續的投資效益。

王博民補充，達發具備跨領域通訊實體層技術與產品，也是全球唯一能提供六大解決方案的業者，包括 PON、乙太網 (Ethernet)、DSL、藍牙、GNSS，並搭配聯發科母公司的 Wi-Fi，可提供客戶一站到位服務。

針對新品，王博民看好，50Gbps SerDes 技術已醞釀一段時間，近期開始感受客戶鋪設進度加速，預期今年量產時間剛好，且也已投入 100Gbps SerDes 技術研發。

另外，市場也高度 CPO(共同封裝光元件) 技術，王博民認為，現階段業界仍在觀察技術採用情況，主要因將眾多零組件封裝在一起，雖可有效節省成本，但已造成熱能聚集，目前仍以單獨封裝的形式為主流。