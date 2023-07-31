華碩旗下台智雲跨足生技業 推出OneAI加速精準醫療

AI 算力浪潮推動全球產業創新轉型，華碩 (2357-TW) 今 (31) 日 表示，旗下台智雲跨足今年亞洲生技展，將台灣杉二號超級電腦算力整合輝達 GPU 運算框架，協助生醫產業輕鬆完成醫療分析，並以聯合學習技術和彈性多元化的雲端資料儲存方案，驅動醫療創新技術的研發與智慧轉型。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，集團自去年起與輝達協助國衛院成立 AI 生醫創新中心，共同推動 AI 算力在生物科技領域的重大發展，此次攜手工研院整合 AI 應用與生醫工程的完整流程，一次滿足資料處理、運算環境架設、AI 生醫模型訓練或技術工具打造的需求，以 AI 超算平台加速生醫技術研發及應用。

台智雲整合醫療產業需求和 AI 技術工具推出 OneAI，在無須程式編碼條件下，三個步驟即可完成基因二級分析，體現高效益、低門檻特色，台智雲 AI 超級電腦採 RAPIDS 函式庫，GPU 高效運算處理龐雜資料將訓練時間從數小時縮短為幾分鐘。

另外，再搭配涵蓋化學資訊學探索、分子動力學模擬、蛋白質結構預測、生物分子結構探索的輝達 Clara for Drug Discovery 深度學習演算法，加速新藥開發；基因二級分析則採高輸出量、高精準度的輝達 Parabricks GPU 加速分析，比傳統 CPU 解決方案速度快 80 倍，節省一半運算成本。透過 MONAI 開源深度學習框架，所提供逾 20 個預訓練的醫學影像辨識模型，可提升 6 倍成效。

台智雲今年亞洲生技展攜手工研院、國衛院、輝達、台基盟生技舉辦「AI 超算與生醫產業的整合應用論壇」，分享整合 AI 超算與生醫技術發展的最新應用，並與工研院簽署合作 MOU，優化酵素對接靶點技術、數位化分子篩選技術等應用方案，協助生醫產業輕鬆完成資料分析與模型訓練，展現台灣產研的技術能量和跨界整合的數位優勢。