〈達發轉上市〉藍牙、衛星導航晶片領先業界 下世代採6奈米製程

聯發科 (2454-TW) 旗下小金雞達發 (6526-TW) 今 (18) 日舉辦媒體茶敘，董事長謝清江表示，藍牙 (BT)、衛星導航定位 (GNSS) 晶片在全球已是市占率前三大業者，目前 12 奈米產品已獲客戶導入，下世代將採用 6 奈米製程，提供更節能的產品性能。

資深副總謝孟翰補充，BTA、GNSS 晶片現階段已至 12 奈米，預計下世代新品將採用 6 奈米，被動式光纖網路 (PON) 晶片也因運營商對節能要求越來越高，製程也會從 22 奈米演進至 12 奈米，提供更好的產品性能、更高的能源效率與更小尺寸。

謝孟翰以各領域為舉例，聯發科與達發透過大小平台相互合作，聯發科擁有 Wi-Fi 7 平台，達發則提供 GPON/10GPON 的光前端晶片與網路處理器，在低軌衛星方面，達發也提供室外衛星碟 GNSS 與乙太網 PHY 晶片，並透過乙太網交換器連結室內路由器，與聯發科 Wi-Fi 平台推向市場。

針對車用發展，謝孟翰指出，達發是全球第一個推出 12 奈米衛星導航雙頻接收 SoC，預期未來車用將是發展的重中之重，公司也在聯發科與輝達合作的專案裡。

謝孟翰補充，現階段車體會有三處 GPS，包括車用資訊娛樂系統 (IVI)、車載資通訊系統 (T-Box/Telematics) 與自動輔助駕駛系統 (P-Box/ADAS)，目前也攜手母公司一同切入知名日本車廠，並有出貨實績。

另外，聯發科收購原睿後，也取得低功耗助輔聽算法技術，瞄準銀髮族商機，且隨著真無線藍牙耳機 (TWS) 功能不斷增加，如 AI 通話降噪、聽力保護等，也會攜手美系大客戶，將製程推進至 6 奈米。