南俊國際擬於5月中旬上櫃掛牌 下半年再增兩新生產線

南俊國際 (6584-TW) 擬於 5 月中旬上櫃掛牌，並將於明 (18) 日召開上櫃前業績發表會，南俊受惠於近期話題性極高的 ChatGPT 帶動 AI 伺服器的建置需求，以及 Intel 及 AMD 新伺服器平台預計於 2023 年下半年放量和 5G、車載應用等推升雲端運算力需求下，下半年業績看旺。

研調機構預估 2023 年全球伺服器出貨量將持續年增，而 2024-2025 年需求更將達雙位數成長幅度。

南俊國際是台灣老字號的鋼珠導軌廠，1984 年成立迄今已近 40 年，多年來以自有品牌「火車頭」及「REPON」行銷國際，成為華人滑軌第一品牌，2022 年全年營收 19.99 億，每股盈餘 2.26 元，較 2021 年成長 35%，目前南俊國際產品應用面橫跨辦公家具 (24%)、雲端伺服器 (24%)、廚櫃 (17%)、工具櫃 (14%)、家電 (10%)、醫療 / 工業應用 (9%) 等領域，客戶群涵蓋各領域的領導品牌，營收 80% 以上係為外銷。

南俊國際打造出從規格製定、產品研發、模具製造、設備開發到生產製造等一條龍營運模式，生產製程則從鋼捲分條、輥沖連線到表面處理、自動組裝等垂直整合、高度廠內自製的方式提高對品質及生產效率的管控能力。

另外，經營團隊從多年前即推動智能化生產，目前在雲林的三個工廠內已落地實施，更大幅度地提升運作效率及產品良率，除了挹注南俊國際生產彈性及效能外，也成為南俊國際日後獲取美系資料中心客戶的重要因素之一。

南俊國際目前來自雲端伺服器營收占比已達 24%，客戶群包括從 2002 年即開始出貨的美超微 (Supermicro) 及其他伺服器品牌及資料中心廠商，經營團隊表示，近年來，伺服器營收佔比能持續從 2019-2020 年的 11%-12%，提高到 2021-2022 年的 24%，除了既有客戶持續放量外，公司也全力投入與客戶共同研發新世代產品，同時積極開發新客戶，由於南俊國際已手握數百項新型及發明專利，以及多年來為了滿足不同應用場域對於產品性能的要求，已累積出龐大的產品開發資料庫，從挑選材料、功能設計、不同長、寬、厚度的產品規格對承重能力及使用壽命等項目均涵蓋在內，成為南俊國際能快速因應客戶需求提出規格方案的重要利器，加上南俊國際的快速反應能力與生產彈性的配合，讓南俊國際近幾年來陸續斬獲新合作機會，躋身數家美系資料中心廠商的供應鏈，成為未來雲端資料中心、白牌伺服器快速成長趨勢下的受惠者之一。

南俊國際自結 2023 年第一季營收 2.87 億元，毛利率 14.25%，稅前虧損 432 萬元，稅後小虧 346 萬元，每股小虧 0.06 元。第一季虧損原因在於整體營收較去年同期下滑 41%，形成虧損。但在訂單逐漸回溫之下，預估首季將爲全年營運谷底。同時，預估今年上下半年營收比重會是 40%：60%，甚至 30%：70%。

南俊力拚 2023 年營收成長，法人預估，南俊國際今年的伺服器應用產品營收將有成長，且全年伺服器應用產品營收將有可觀幅度成長，將站穩營收的 30% 以上營收。

同時，在客戶的需求下，總經理吳仁山表示考慮赴泰國、越南或馬來西亞投資設廠，6 月起將展開考察行程。

南俊國際今天在興櫃的最後成交價是 80.7 元。