南俊國際Q1每股小虧0.06元 4/18召開上櫃前業績發表會

即將上櫃掛牌的南俊國際 (6584-TW) 在 2022 年的稅後純益達 1.31 億元，創 6 年來新高，每股純益達 2.26 元，不過今年首季業績表現並不如預期，單季稅後小虧 346 萬元，每股小虧 0.06 元。

南俊去年的產品應用別爲伺服器應用占營收 24%，非伺服器應用包括櫥櫃、工具櫃、冰箱等應用占 76%，今年第一季非伺服器應用銷售大幅下滑，造成伺服器應用占營收拉高到 33%，且整體營收較去年同期下滑 41%，形成虧損。但在訂單逐漸回溫之下，預估首季將爲全年營運谷底。

南俊國際在 4 月 18 日將召開上櫃前業績發表會，並在今 (14) 日公告 2023 年首季自結獲利數字。

南俊國際自結 2023 年第一季營收 2.87 億元，毛利率 14.25%，稅前虧損 432 萬元，稅後小虧 346 萬元，每股小虧 0.06 元。

南俊國際成立於 1984 年 6 月間，主要產品金屬沖壓件及鋼珠導軌等，股本為 5.85 億元，去年南俊國際營收 19.99 億元，毛利率 18.12%，稅後純益達 1.31 億元，創 6 年來新高，每股純益達 2.26 元。南俊國際預計 2023 年將再增 2 條伺服器應用生產綫，將使伺服器應用生產綫倍增到 4 條。

在南俊力拼 2023 年營收成長的同時，法人預估，南俊國際今年的伺服器應用產品營收將有成長，且全年伺服器應用產品營收將有可觀幅度成長，將占穩營收的 30%。