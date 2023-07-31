Omdia：MicroLED面板價格預計4年內下降25%

根據調研公司 Omdia 週日 (30 日) 發布的最新報告，至 2027 年，10 吋至 14 吋 microLED 顯示器的成本預估將大跌至目前水準的四分之一。

報告指出，目前 10.1 吋至 14.6 吋中型 microLED 面板的價格範圍落在 5,800 美元至 10,000 美元之間。10.1 吋面板的成本價格約為 5,800 美元，12.1 吋面板成本為 8,000 美元，14.6 吋面板的價格則可能達到 10,000 美元左右。 對於筆記型電腦和平板電腦等設備中使用的中型顯示面板而言，這樣的價格相當昂貴。

然而，隨著市場對高階顯示器的需求激增，製造商預計將加大生產投資，因此進一步降低成本。 Omdia 預測，到 2027 年，10.1 吋面板的價格可能會降至 1,277 美元，12.1 吋面板的 1,800 美元，14.6 吋面板降至 2,400 美元。

MicroLED 與 OLED 類似，是一種自體發光顯示技術，採用精確排列的微型 LED 陣列來實現超高分辨率和圖像品質。由於不存在燒屏問題，被認為是最理想的顯示器。然而，在小型化和高成本方面仍然面臨挑戰。

如今大尺寸顯示器面板的需求持續激增，尤其是在高階電視市場，而小尺寸顯示器在延展實境 (XR) 和擴增實境 (AR) 設備等應用獲得廣泛採用。相比之下，中型顯示器尚未實現商業化，市場上還沒有現成的產品。出於這樣的原因，三星顯示 (Samsung Display) 等公司在中型 microLED 開發方面顯得猶豫不決。

相較之下，台廠則是抓住了 microLED 市場中的這個機會，以及韓廠留下的缺口。南韓產業內人士估計，包含群創、友達等台灣企業皆已在該市場擁有領先開發能力。「缺乏 OLED 技術專業知識的台廠正在付出巨大努力來創造新的市場機會，如果他們能夠解決高價問題，就有可能在市場上開闢出新的途徑。」產業人士說道。