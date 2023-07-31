〈台股盤前要聞〉安森美報喜封測廠受惠、維田下半年營運續揚 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。汽車零組件大廠麥格納電驅系統將斥資 4000 萬美元，協助安森美採購最新碳化矽設備，市場看好，隨著安森美產能進一步擴張，後段封測供應鏈將同步受惠；工業電腦廠維田隨著歐美客戶出貨穩健、中國市場拉貨動能可望持續升溫，加上充電樁 HMI 等新能源產品訂單熱絡，下半年營運持續成長。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

SiC 模組供不應求 安森美拿客戶長單 台供應鏈營運注暖流

安森美 (onsemi)(ON-US) 宣布，全球汽車零組件大廠麥格納 (Magna)(MGA-US) 電驅系統將採用自家 EliteSiC 智慧電源方案，且麥格納將斥資 4000 萬美元協助安森美採購最新碳化矽設備，以確保供給順暢；市場看好，隨著安森美產能進一步擴張，後段封測供應鏈將同步受惠。閱讀全文...

維田在手訂單樂觀 下半年營運續成長

工業電腦廠維田 (6570-TW) 表示，歐美客戶出貨穩健、中國市場拉貨動能可望持續升溫，加上充電樁 HMI 等新能源產品訂單熱絡，訂單能見度樂觀，下半年營運持續成長。閱讀全文...

產業鏈移動環環相扣 沖壓件廠規劃擴大投資東南亞

雖然下半年在消費電子的景氣復甦狀況受到考驗，但沖壓件廠看好半導體及車用市場需求的成長，加上兩岸大力進行投資擴充產能，一如 EMS 及 PCB 產業受到客戶要求進行兩岸以外的投資布局，因此鉅祥 (2476-TW)、佳穎 (3310-TW) 都規劃在東南亞進一步投資。閱讀全文...

台積研發中心啟用 劉德音：研發團隊將探索 1.4 奈米及以下技術

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (28) 日召開全球研發中心啟用典禮，董事長劉德音表示，研發團隊將更積極開發領導世界半導體業的技術，探索 2 奈米、1.4 奈米及以下技術，未來團隊要在研發中心待至少 20 年，20 年內會開發什麼樣的技術，研發人員將會給出答案，並找出能大量生產的方法。閱讀全文...

Q3 營收略優預期、ASIC 正與雲端客戶合作 一文看懂聯發科法說九大重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，第三季三大需求回溫下，營收將季增 4-11%，略優於市場預期，另外，ASIC 業務也正與雲端客戶合作，以下是《鉅亨網》整理出本場法說九大重點：閱讀全文...

創意客戶 5 奈米案件遞延 下修全年展望

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理戴尚義指出，由於兩家客戶的 5 奈米案件遞延，影響委託設計服務 (NRE) 費用認列，財務長錢培倫補充，原預計今年營收年增雙位數，現修正為年增個位數，獲利也從年增轉為較去年衰退。閱讀全文...