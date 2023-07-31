六方科-KY掛牌首日大漲近8成 中籤戶現賺約5.6萬元

六方科 - KY(4569-TW) 於今 (31) 日以每股 66 元正式掛牌，為台股資本市場汽車類股再添新生力軍，開盤即衝上 122.5 元，漲幅約 80%，中籤戶每張現賺約 56000 元。

六方科資本額為 3.1 億元，六方科表示，已開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等新應用產品，未來營運成長可期。

六方科去年和今年第一季營收分別為 13.1 億元、3.0 億元，營業毛利分別約為 3.3 億元和 0.6 億元，每股純益 (EPS) 為 10.65 元、1.02 元，以目前在手訂單來看，六方科預期下半年營運將回暖，其中，高附加價值工業類產品有望貢獻超過 30% 營收，而與客戶合作開發的缸內直噴 (GDI) 與傳動系統等高毛利新產品，也可望隨全球新車銷售增加挹注營收，預估上下半年營收比重約為 4 比 6。

展望未來，除了工業類客戶重新恢復拉貨外，六方科與客戶針對自動化駕駛和節能需求，共同開發的 GDI 和電子煞車等高毛利零件，將隨著新型號銷售而放量。

六方科長期專注於高品質和利基型市場，在汽車、工業應用、3C 電子和醫療等四大領域提供精密的車削、銑削和沖壓產品，看準許多歐美廠商加快去中國化步伐並轉向泰國，六方科已於泰國購置擴廠所需土地。