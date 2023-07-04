六方科-KY擬7月底掛牌上市 拚每年產值2位數成長

六方科 - KY(4569-TW) 將於明 (5) 日舉辦股票上市掛牌前業績發表會，預計於 7 月底以汽車工業類股上市，承銷價暫定 66 元，六方科董事長盧經緯表示，內部規劃每年產值最少要有 2 位數的成長，而今年下半年肯定會比上半年好，本業有望直追去年下半年的好表現。

六方科是精密金屬零件產業鏈中游的 OEM 製造商，主要產品包括車削、銑削和沖壓三大類，應用範圍廣泛，包括汽車、工業應用、3C 電子和醫療四大市場。

而六方科的主要客戶為全球知名的 Tier 1 整車廠、光通訊品牌廠和記憶體品牌廠等，第一大客戶 Continental 集團 (Vistesco+ Continental) 占營收比重約 25-30%，單一最大客戶是美國 Fabrinet，占營收比重約 14%，前十大客戶占營收比重合計約 60-66%。

若以產品別來看，汽車零組件類占總營收比重約 60%，工業應用占約 30%。

在各市場布局中，第一季營收比重以泰國市場占比 37.57% 最高，其次為歐洲 28.77%。

盧經緯指出，除了在原本的車用、光通訊、雷射應用、科學研究和醫療領域應用追求成長外，正積極布局運動、半導體、航太、工業自動化和物聯網等方向。

同時，隨著節能減碳意識抬頭和人工智慧的興起，已開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等新應用產品，為未來的成長動能做好準備。

六方科去年因全球車用晶片缺貨、俄烏戰爭衝擊歐洲車廠供應鏈，加上工業類客戶庫存調節，美系硬碟客戶也要求嚴控庫存，導致部份訂單遞延，去年營收 13.07 億元，年減 14.2%，毛利率也因三廠 (Thaixon Tech) 先前購進的許多先進設備開始提列折舊，卻遇到客戶訂單遞延，致使設備的稼動率未能提升，毛利率下滑至 25.3%、營業利益率 14.3%，但仍均是 5 年來的次佳水準。

隨著客戶庫存調整延續到今年上半年，六方科第一季合併營收 3 億元，年減 6.8%，由於折舊費用等固定成本高，稼動率尚未提升，單季毛利率再降至 19.4%，單季營業利益率 7%，稅後純益 2.79 億元，每股純益 (EPS)1.02 元。

展望後市，六方科表示，儘管上半年皆處於營運調整期，但因汽車零組件的預示訂單可達 6 個月，工業應用零組件的預示訂單約 2 個月，下半年在客戶訂單回流下，估營運可逐步復甦，尤其工業類客戶重新恢復拉貨，估今年工業類營收占比有望突破 30%。

此外，在美中政治角力中，許多歐美廠商加快去中國化步伐，而泰國具備完整的電動車、工業類產品和 3C 電子供應鏈，吸引歐美廠商轉向泰國，有利在當地長期耕耘的台商，六方科看好，未來營運績效增長值得期待。

六方科目前在泰國設置有 4 大廠區，另有足夠空間土地擴廠。