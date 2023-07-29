鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至42.65元，預估目標價為700元

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.43元上修至42.65元，其中最高估值47.49元，最低估值36.58元，預估目標價為700元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|47.49
|70.55
|93.65
|最低值
|36.58
|38.6
|49.82
|平均值
|42.39
|51.55
|61.43
|中位數
|42.65
|50.81
|58.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|451,132,510
|638,936,000
|731,996,000
|最低值
|375,930,000
|400,100,000
|503,243,510
|平均值
|424,076,260
|496,431,200
|574,415,390
|中位數
|424,242,400
|490,000,000
|557,336,740
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|74.59
|70.56
|26.01
|14.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|548,796,030
|493,414,582
|322,145,988
|246,221,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
最新相關新聞
- Fed最新決策、日銀調整YCC策略、科技大廠法說 本周大事回顧
- 〈聯發科法說〉Q3營收略優預期、ASIC正與雲端客戶合作 一文看懂九大重點
- 〈聯發科法說〉蔡力行：手機需求不會更差 AI將導入所有智慧裝置
- 〈聯發科法說〉三大需求改善 Q3營收估季增4-11%
- 〈聯發科法說〉Q2純益160億元探兩年半低點 每股賺10.07元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。