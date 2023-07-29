鉅亨速報 - Factset 最新調查：頎邦(6147-TW)EPS預估上修至5.21元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對頎邦(6147-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.16元上修至5.21元，其中最高估值6元，最低估值4.57元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6
|7.16
|8.5
|最低值
|4.57
|5.6
|6.8
|平均值
|5.36
|6.5
|7.46
|中位數
|5.21
|6.61
|7.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,630,000
|26,690,000
|28,809,690
|最低值
|21,439,750
|24,322,000
|26,017,790
|平均值
|22,072,410
|24,990,500
|27,243,020
|中位數
|22,128,000
|24,603,310
|27,072,300
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.41
|9
|5.61
|6.28
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,010,157
|27,082,040
|22,275,284
|20,419,492
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6147/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。