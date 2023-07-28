〈聯發科法說〉蔡力行：手機需求不會更差 AI將導入所有智慧裝置

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，現階段看起來手機需求不會變得更差，且隨著消費者上次換機已經兩年，也對明年手機市場有些期待，並看好 AI 不僅會在雲端，還會導入手機、汽車等所有智慧裝置。

蔡力行指出，聯發科現正準備推出第三代手機旗艦產品，並添加更多功能，看好隨著越來越多 AI 應用在智慧型手機上執行，將需要更多計算能力，客戶也都相當積極且興趣極高。

聯發科也正與客戶合作，利用 APU 實現生成式人工智慧，預期未來處理器除了 CPU、GPU 以外，也將出現 APU，以優化相關應用，至於如何整合在手機晶片上預期將是一大挑戰。

針對華為傳出攜手中芯生產 5G 晶片，蔡力行強調，聯發科目前仍未獲准出貨給華為，但認為華為的晶片表現與自家相比仍有一大段距離，因此預期不會對公司產生重大影響。

財務長顧大為也補充，聯發科在旗艦型手機市場的出貨量與市占率皆穩健提升，且今年不論是哪一部分的市場，聯發科市占率都在 20% 以上，預期整體手機需求將維持穩定。

針對與輝達 (NVDA-US) 合作，蔡力行說，聯發科將輝達 GPU、AI 與 IP 等技術整合在自家系統單晶片 (SoC)，最終銷售給車廠，可使電動車具備運算與多媒體等功能，提供給客戶旗艦、中高階再到入門的完整產品組合。

蔡力行看好，聯發科在低功耗處理器和 5G、WiFi 連網解決方案，結合輝達在軟體和 AI 雲端的實力，將強化雙方在汽車市場的競爭力，並縮短客戶上市時間，加速成長，預計 2026 年開始將有較顯著的營收貢獻。