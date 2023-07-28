〈聯發科法說〉三大需求改善 Q3營收估季增4-11%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，第三季受惠智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力，營收估約 1021-1089 億元，季增 4-11%。

聯發科預期，以美元兌新台幣匯率 1 比 30.7 計算，第三季營收約 1021-1089 億元，季增 4-11%，年減 23-28%，毛利率約 45.5-48.5%，營業費用率預估為 30-34%。

蔡力行指出，儘管全球消費電子終端市場需求仍然疲軟，但目前主要應用客戶和通路庫存水位已逐漸降至相對正常水準，客戶需求維持穩定，庫存水位也正常。

細分產品線，蔡力行說，今年 5G 手機旗艦晶片的出貨量和營收皆持續增加，多款搭載天璣 9200 + 的智慧手機獲得市場熱烈迴響，預計在本季穩健貢獻營收。

聯發科也預計在未來幾個月推出最新一代的旗艦 SoC ，除進一步提升整體性能，也整合最新的 APU，具有在終端設備上執行生成式 AI 的能力，目前正與客戶密切合作設計，期望將在今年底前上市。

智慧裝置平台方面，蔡力行指出，連網產品本季業績將小幅提升，其中，Wi-Fi 7 解決方案已被各大平台採用，高階零售路由器已上市，預期第三季和第四季將分別有高端筆記型電腦和寬頻設備推出，並在 2024 年放量；電視方面，客戶在上半年因面板價格下降而提前建立庫存，第三季需求已放緩。

電源管理晶片方面，預期隨著智慧型手機需求改善，電源管理晶片需求也將同步回升。