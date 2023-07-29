鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至17.99元，預估目標價為852.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.99元上修至17.99元，其中最高估值18.69元，最低估值17.05元，預估目標價為852.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.69
|23.4
|28.49
|最低值
|17.05
|20.12
|25.51
|平均值
|17.96
|21.79
|27.42
|中位數
|17.99
|22.12
|27.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|121,460,000
|141,810,000
|169,109,000
|最低值
|112,735,000
|126,956,000
|150,353,000
|平均值
|116,557,290
|135,692,790
|162,847,350
|中位數
|116,271,500
|136,934,800
|165,963,710
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.72
|18.02
|13.87
|9.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
|51,830,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。