歐盟壓力測試結果出爐 70家銀行有3家未過關

歐盟銀行監管機關周五 (28 日) 公布 2023 年壓力測試結果，70 家銀行接受測試後，有三家銀行未能達到資本要求。歐洲銀行聯合會 (EBF) 表示，此結果再次證明歐洲銀行業具有韌性。

在 2008 年金融海嘯納稅人被迫援助資金不足的銀行業者後，歐洲和美國開始對銀行業進行壓力測試，如今變成常態性的大考，目的在確保銀行業即使在市場沉重龐大壓力的時期，仍能支撐經濟。

歐洲銀行局 (EBA) 表示，這次壓力測試涵蓋 70 家銀行，比 2021 年多了 20 家。70 家銀行中，有 57 家由歐洲央行 (ECB ) 監管，他們的資產和濟約占歐盟總數的 75%。

接受測試的德國 14 家銀行當中，8 家的普通股權益 (CET 1) 和槓桿率低於歐盟平均水準，6 家則是高於平均水準。這些受試銀行主要是高盛、摩根大通等美國大行銀行的子公司，或是 Volkswagen Bank 之類的企業融資部門。

當面對壓力測試假設的不利情境時，法國的 La Banque Postale of France 資本幾乎完全蒸發。不過該銀行主張，壓力測試並未反映能減輕市場衝擊的會計新規定。EBA 沒有點名三家未過關的銀行業者。

EBA 形容這是迄今最嚴苛的壓力測試，研究為到 2025 年為止的三年中，信貸、市場和操作風險損失對銀行核心資本緩衝的影響，具體情境包括經濟成長累計下滑 6%、房價暴跌等。

受試銀行一開始的風險加權資產平均緩衝為 15%，並在測試期間合計損失 4960 億歐元 (5460 億美元)，到了第三年，資本緩衝共減損 459 個基點至平均 10.4%。

EBA 表示，由於銀行業獲利改善、監管改革發揮效果、資產品質提升等因數，這次降幅小於以往。

歐洲銀行聯合會 (EBF) 表示，雖然還是有沒過關的銀行業者，但在不利情境下，除了三家銀行以外的所有受試銀行，都符合強制核心緩衝的要求，代表此結果再度證明歐洲銀行業的韌性。