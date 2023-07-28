鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至13.28元，預估目標價為291.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.28元上修至13.28元，其中最高估值22.93元，最低估值7.73元，預估目標價為291.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 22.93 31.92 38.7
最低值 7.73 16.34 22.7
平均值 13.75 26.28 29.56
中位數 13.28 26.56 27.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 539,278,400 602,533,200 624,393,000
最低值 454,362,000 454,707,080 473,262,500
平均值 493,378,240 525,443,220 554,655,180
中位數 495,892,000 534,006,000 536,474,920

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 19.78 59.98 16.34 5.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 537,191,932 535,238,735 351,330,493 354,187,665

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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