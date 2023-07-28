鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至13.28元，預估目標價為291.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.28元上修至13.28元，其中最高估值22.93元，最低估值7.73元，預估目標價為291.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22.93
|31.92
|38.7
|最低值
|7.73
|16.34
|22.7
|平均值
|13.75
|26.28
|29.56
|中位數
|13.28
|26.56
|27.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|539,278,400
|602,533,200
|624,393,000
|最低值
|454,362,000
|454,707,080
|473,262,500
|平均值
|493,378,240
|525,443,220
|554,655,180
|中位數
|495,892,000
|534,006,000
|536,474,920
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|19.78
|59.98
|16.34
|5.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|351,330,493
|354,187,665
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤後〉AI領軍多頭惟缺資金點火 小漲51點收17292.93點 周線收紅
- 蘇州廠傳裁員百人 華碩：組織計畫7月已生效
- 盤中速報 - 華碩(2357)股價大漲至381.0元，漲幅達7.02%
- AI產業漲完了? 8月上旬資金點火新族群
- 投信連9賣創近1個月最長賣超 內資由散戶主導撐盤
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。