〈台股盤後〉AI領軍多頭惟缺資金點火 小漲51點收17292.93點 周線收紅

台股今 (28) 日雖有半導體、AI 族群發動攻勢，但因台美利差擴大，外資匯出套利，少了資金動能助攻，讓台股多頭有氣無力，終場小漲 51.11 點，收在 17292.93 點，周線收紅，成交量 3803.93 億元。

電子權值股走勢分歧，權王台積電 (2330-TW) 平盤震盪終場小跌 0.35% 收在 567 元，聯發科 (2454-TW) 平盤作收 658 元，聯電 (2303-TW) 相對有撐終場上漲近 2% 收在 47.05 元，電子權值股表現溫吞也讓大盤略顯疲弱，

台積電擬建置 CoWoS 新廠帶動封裝設備族群股價走強，辛耘 (3583-TW)、弘塑 (3131-TW)、均華 (6640-TW) 攻上漲停作收，萬潤 (6187-TW) 也有近 3% 以上漲幅。

AI 概念股持續有撐，光寶科 (2301-TW) 攻上漲停，緯創 (3231-TW)、勤誠 (8210-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW)、微星 (2377-TW)、新唐 (4919-TW)、樺漢 (6414-TW)、金像電 (2368-TW) 在買盤敲進下帶動股價走揚。

航運族群中，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價同步收紅，航空雙雄表現略顯疲弱，華航 (2610-TW) 下跌 1%，長榮航 (2618-TW) 平盤下震盪。

造紙族群中表現疲弱，士紙 (1903-TW)、永豐餘 (1907-TW) 大跌逾 5%，正隆 (1904-TW)、華紙 (1905-TW)、永豐實 (6790-TW)、榮成 (1909-TW)、寶隆 (1906-TW) 也同步收黑。

金融股也是弱勢族群，新光金 (2888-TW) 下跌 1.5%，元大金 (2885-TW) 也有 1% 以上跌幅、中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW)、富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也同步收黑。

綠能族群中，昶昕 (8438-TW) 大漲 6% 以上作收，雲豹能源 (6869-TW)、泓德能源 (6873-TW) 雙雙漲逾 4% 作收，森崴能源 (6806-TW)、上緯投控 (3708-TW) 則以平盤作收。