鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至13.06元，預估目標價為300元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.84元上修至13.06元，其中最高估值15.37元，最低估值9.87元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.37
|24.99
|24.84
|最低值
|9.87
|11.98
|15.53
|平均值
|13.01
|17.94
|20.57
|中位數
|13.06
|18.02
|21.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39,041,000
|47,864,000
|52,308,460
|最低值
|33,204,000
|35,382,000
|45,440,000
|平均值
|37,132,100
|42,998,210
|48,678,350
|中位數
|37,909,000
|43,474,000
|48,056,670
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.24
|16.5
|11.33
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
|24,865,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。