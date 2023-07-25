投信連9賣創近1個月最長賣超 內資由散戶主導撐盤

台股加權指數今 (25) 日收盤上漲 165.28 點，收在 17198.89 點，收復 5 日線、10 日線位置，成交值放大至 4192 億元，其中，外資在集中市場買超 117.15 億元，終結連 3 賣，惟投信連 9 賣，是 6 月下旬來最長賣超，且近日融資續增，顯示大型法人支撐力道相對弱，由散戶螞蟻雄兵持續穩盤。

三大法人今日合計在集中市場買超 117.72 億元，主要是因外資買超 117.15 億元，終結連 3 賣，自營商買超 7.5 億元，為連 4 買，僅投信賣超 6.92 億元，卻是連 9 賣，更創 6 月下旬來最長賣超。

而三大法人在店頭市場續賣 19.7 億元，僅外資小買 4.39 億元，投信和自營商分別賣超 13.9 億元、10.2 億元，投信創去年 4 月下旬來單日最大賣超量，自營商則是連 16 賣。

外資今日買超前 10 大標的依序有元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、新光金 (2888-TW) 均超過 2.6 萬張，元大高股息 (0056-TW) 達 2 萬張、東元 (1504-TW)1.7 萬張，鴻海 (2317-TW)1.4 萬張，中信中國高股息(00882-TW)1.3 萬張，長榮航(2618-TW)1.1 萬張，華碩(2357-TW) 和群創 (3481-TW) 在 9000 張上下，富邦恒生國企正 2(00665L-TW) 超過 7700 張。

而外資賣超前 10 大標的則有元大台灣 50(0050-TW) 達 2.3 萬張，元大美債 20 年 (00679B-TW)1.2 萬張，華紙 (1905-TW)7000 餘張，國泰 20 年美債 (00687B-TW)6400 張，廣達 (2382-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 和欣興 (3037-TW) 均超過 5500 張，金寶 (2312-TW)、富邦越南 (00885-TW)、復華富時不動產 (00712-TW) 均逾 4800 張。

投信方面，買超前 10 大標的有東元 (1504-TW)2100 張，台光電 (2382-TW)1800 張，台燿 (6274-TW) 近 1600 張，金居、技嘉 (2376-TW) 逾 1100 張，和碩 (4938-TW)、健鼎 (3044-TW) 和矽格 (6257-TW) 達 800 張上，光寶科 (2301-TW) 和中鋼 (2002-TW)600 張上。

而投信賣超前 10 大標的有華孚 (6235-TW) 近 3500 張，南亞科 (2408-TW)、大聯大 (3702-TW)2000 張上下，遠東新 (1402-TW)、中華 (2204-TW) 在 1500 張左右，啟碁 (6285-TW)、緯創 (3231-TW)、臺企銀 (2834-TW) 和富邦金 (2881-TW) 在 1300 張左右，元太 (8069-TW) 達 1200 張。

法人指出，近日集中市場融資餘額已連 11 增，顯然不少中小散戶進場，與大型法人對作承接，對大盤提供下檔支撐力道。