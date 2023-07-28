蘇州廠傳裁員百人 華碩：組織計畫7月已生效

華碩 (2357-TW) 員工爆料指出，PC 業務包括台灣及蘇州團隊，蘇州團隊在華碩人力新組織中沒有位置，不分國籍工程師皆遭到裁員，超過百人受波及，公司今 (28) 日回應，組織計畫已在 7 月生效，會依新策略進行調整。

華碩表示，組織調整計畫已經在 7 月 1 日生效，會依照擬定新營運策略、組織架構，感謝員工的貢獻，期望確保員工權益得到妥善考量及法規遵循，所有調正會依當地法規並提供法規要求的協助，維護員工福祉。

台北市勞動局表示，6 月開始傳出華碩要整併消息，有持續掌握華碩的資遣和大量解僱通報狀況，但至今也沒有提出大量解僱通報，與華碩總公司人資聯繫後並未獲得整併優離人數，也無法證實要裁掉百人的數字。

媒體指出，蘇州華碩員工寫信給負責電競部門的主管張仰光表示，3 年疫情期間中國嚴格封控，台灣研發人員無法出差，蘇州研發人員疫情爆發 3 個多月就開始疫情感染、強制隔離的風險，去各地出差，很多人媒合到伺服器部門，卻必須接受降職等、降薪等不合理條件。

華碩 6 月中旬表示，PC 事業群組織調整在於整體營運，目的為了快速回應市場需求，預計 7 月 1 日生效，不單單只是為了裁員，相信調整一定會對今年營運帶來正面效益。