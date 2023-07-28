鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至45.09元，預估目標價為862元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2023年EPS預估：中位數由45.5元下修至45.09元，其中最高估值49.28元，最低估值35.07元，預估目標價為862元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|49.28
|48.38
|最低值
|35.07
|33.31
|平均值
|43.06
|42.51
|中位數
|45.09
|44.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|14,445,000
|16,421,000
|最低值
|13,111,000
|10,624,000
|平均值
|13,826,400
|13,522,500
|中位數
|13,710,000
|13,522,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|18.52
|11.04
|10.76
|7.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,494,470
|4,899,885
|1,799,570
|1,529,216
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。