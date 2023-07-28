鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至45.09元，預估目標價為862元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2023年EPS預估：中位數由45.5元下修至45.09元，其中最高估值49.28元，最低估值35.07元，預估目標價為862元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 49.28 48.38
最低值 35.07 33.31
平均值 43.06 42.51
中位數 45.09 44.18

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 14,445,000 16,421,000
最低值 13,111,000 10,624,000
平均值 13,826,400 13,522,500
中位數 13,710,000 13,522,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 18.52 11.04 10.76 7.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 10,494,470 4,899,885 1,799,570 1,529,216

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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