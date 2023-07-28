〈揚明光法說〉玻璃鏡片掉單下半年壓力大 將聚焦車用及3D列印

光學鏡頭廠揚明光 (3504-TW)2023 年第二季面臨中國大陸市場需求疲弱、微投光機與車用鏡頭客戶仍處於去化庫存，出現連續第三季的虧損，總經理徐誌鴻坦承在光學組件下半年掉單之下，揚明下半年營運壓力極大，將設法提高產能利用率並降低成本及控制費用支出因應。

徐誌鴻強調，揚明光上半年營收衰退，表現成績差，目前來看下半年也未見好轉跡象，因此，2023 年下半年將聚焦以 3D 列印、光學元件及車用光學爲三大重點業務，設法提高產能利用率，將排除非核心業務的開發案。

揚明光學表示，第二季營收 8.17 億元，季增 12.0%，毛利率 10.9% ，較上季的 9.2% 增加 1.7%。相較上季，微投光機因非中國區客戶新機種上市，出貨增長 42%；3D 列印因新機種量產，出貨成長 22%；車用產品因 HUD(抬頭顯示器) 與投地燈出貨增加，季增 15%；其餘產品線出貨與第一季變化不大。

展望第三季，揚明光 3D 列印因客戶新機種陸續量產，出貨情形預估較第二季增加，徐誌鴻說，上半年 3D 列印出貨金額 2.4 億元，下半年揚明光的 3D 列印業務區塊將由原本僅提供光機進一步提升整機完成組裝出貨，包括自有品牌及 ODM 產品，由於單價較高，預估 3D 列印在下半年的營收將較上半年成長。

揚明光玻璃鏡片光學組件在 2023 年上半年營收較去年同期成長 10%，徐誌鴻坦承，光學組件下半年掉單，分析重要原因在於揚明光的產能不夠大，且產品價格競爭力不足，揚明光目前己設法爭取 2024 年上半年的訂單。

在車用光學產品產品上，徐誌鴻說，在中國車用市場上半年揚明光出貨量不佳，反而在歐系客戶在 HUD(抬頭顯示器) 與投地燈的訂單在增加之中，同時，揚明光爲歐洲車設計的 Micro LED 車頭燈，預計在今年底量產，2024 年裝上車使用，但目前預估 Micro LED 車頭燈在 2025 及 2026 年的營收貢獻才會放大。

揚明光並指出，微投光機受到中國經濟復甦疲軟及低價單片式 LCD 投影解決方案競爭影響，預估第三季出貨情形僅較第二季略增。

徐誌鴻說，揚明光目前對微投光機與德儀合作開發更具競爭力 DLP 新解決方案，以因應低價單片式 LCD 投影競爭，同時，也在積極開發中國大陸以外的如印度市場，但目前開發所得成果有限。