揚明光Q1每股虧損0.75元 對營運看法保守不配股利

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (24) 日召開董事會並公布最新財報，2023 年首季微投光機、取像鏡頭與車用鏡頭客戶仍在去化庫存、需求低迷，稅後虧損 8559 萬元，每股虧損 0.75 元，儘管揚明光 2022 年每股純益 0.57 元，但董事會決議不配發去年股利。

揚明光 2023 年第一季營收 7.3 億元，毛利率 9.24%，季減 2.38 個百分點，年減 9.02 個百分點，稅後虧損 8559 萬元，與上一季同樣虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.75 元。

揚明光指出，2023 年第一季營收 7.3 億元，季減 17.5%，主要是微投影光機、取像鏡頭與車用鏡頭客戶仍在去化庫存、需求低迷，3D 列印因客戶轉換新機種延宕，出貨較上季減少。第一季受稼動率下滑及產品銷售組合差異影響，造成毛利率大幅下滑。

展望第二季，揚明光指出，微投光機與車用鏡頭客戶仍在去化庫存，預估出貨情形與第一季約當；光學元件類產品因投影光學零組件需求疲弱，預估出貨較上季減少；3D 列印及取像鏡頭因新機種量產，出貨情形預估較上季增加，整體出貨情形預期較第一季略增。

揚明光總經理徐誌鴻指出，揚明光擬提升光學元件營收占比，預估將由去年的 21%，在今年提高到 25-35% 比重。

揚明光在目前客端仍處於去庫存階段，訂單方面僅有少數包括 3D 列印及投影機光學元件鏡片的需求回流，其餘仍在去化庫存，就揚明光現有在中國大陸、孟加拉及台灣都設有光學元件的優勢之下，在新一年的營運規劃上，預估將縮減在 PICO(微投影光機) 的營收比重，光學元件營收占比，預估將由去年的 21%，在今年提高到 25-35% 比重。