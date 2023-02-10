揚明光擬策略性提高光學元件營收量能 今年估占營收25-35%

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (10) 日召開法說會並公布最新財報，2022 年第四季因客戶下單保守，單季稅後虧損 7135 萬元，依目前股本計算，每股虧損 0.63 元，累計 2022 年全年稅後純益 6465 萬元，每股純益 0.57 元；總經理徐誌鴻指出，揚明光擬提升光學元件營收占比，預估將由去年的 21%，在今年提高到 25-35% 比重。

徐誌鴻對在目前客端仍處於去庫存階段，訂單方面僅有少數包括 3D 列印及投影機光學元件鏡片的需求回流，其餘仍在去化庫存，就揚明光現有在中國大陸、孟加拉及台灣都設有光學元件的優勢之下，在新一年的營運規劃上，預估將縮減在 PICO(微投影光機) 的營收比重，光學元件營收占比，預估將由去年的 21%，在今年提高到 25-35% 比重。

徐誌鴻說，揚明光在孟加拉的玻璃鏡片研磨廠已經復工，其產能實力已經比得上揚明光原來在中國大陸的玻璃鏡片研磨廠，未來規劃揚明光孟加拉玻璃鏡片研磨廠將可取代中國大陸廠產能，而中國大陸廠將轉型全力服務中國大陸的車廠客戶。

揚明光去年營收 46.84 億元，其中光學元件營收占比爲 21%，在揚明光預計將策略性降低在微投影光機的營收比重，並預估今年光學元件的比重提高到 25-35%。

至於在揚明光的 AR、VR 及 MR 客戶再今維持 3 家，也評估在原有光學元件之外，揚明光將尋求對客戶端進一步整機組裝服務。

揚明光指出，2023 年第一季，微投光機、取像鏡頭與車用鏡頭客戶仍在去化庫存，需求低迷，3D 列印因客戶轉換新機種延宕，預估出貨情形較上季減少；光學元件類產品因新機種加入量產，出貨情形預估較上季微幅增加。總體而言，預期今年第一季出貨將較上季衰退。

揚明光 2022 年第四季營收 8.84 億元，稅後虧損 7135 萬元，換算每股虧損 0.63 元，全年營收 46.84 億元，毛利率 17.3%，年減 0.09 個百分點，稅後純益 6465 萬元，年增 1.48 倍，每股純益 0.57 元。