【新手學債券】影響債券獲利的因素是什麼？投資公債要注意什麼！

一、債券投資 5 要素

債券是企業或政府籌措資金的工具之一，債券發行後，發行人會以事先約定好的利息給付給投資人，並承諾到期返還本金。首先，對於持有債券至到期日投資人，主要是透過債券穩定領息的特性取得投資利益，也就是到期拿回票面金額並在期間領利息。

但也有投資人不打算持有至到期，則此類投資人除了持有期間穩定領息外，獲利主要來源就是多了在次級市場上買賣之間的價差。投資債券前大家可以先了解債券投資 5 要素：

● 票面金額：發行人於債券到期時，要返還投資人多少錢。

● 票面利率：每期支付事先約定的利息，通常是年化利率。

● 到期日：還有多久到期。

● 票息日期：債券發行人會支付利息的日期。

● 發行價：該債券最開始出售的價格。

不過，觀察債券報酬率主要是看到期殖利率 (Yield to Maturity)，到期殖利率是將債券買進價格、持有到期後返還的本金、持有期間能領的利息，合併考量所推算出的年化報酬率。

二、公債市場介紹

「公債違約風險近乎為零」是在一國政府發行本國貨幣計價債券的情況，在政府債務赤字情境下，財政部發行債券可指示公營企業、政府單位，或由中央銀行標購、收購等方式，持續融通政府財政赤字，因為是國家政府發行，公債普遍認定違約風險為零。

以日本為例，日本政府債務負擔是全球第一，政府債務佔 GDP 超過 200% 以上，看起來負債很大，但因為 90% 債務持有人為日本國民、日本央行與金融機構，所以日本公債安全性相當高，至今不曾爆發任何債務危機。

美國公債則被金融市場視為無違約風險，美國公債殖利率也因此被作為許多金融工具定價的基礎，主因經濟高度發展、軍事力量強大，保障經濟安全與掌握關鍵資源的能力最強，所以美國政府擁有 3A 等級最高信評，再加上市場流通性高、廣為國際投資人接受，目前已為各國央行當作外匯存底儲備、穩定貨幣價值的主要工具。

三、投資級債券利率具吸引力？如何判斷？

上週三公布的美國通貨膨脹數據 (CPI)，與隨後公佈的生產者物價指數(PPI) 均優於市場預期，且創 2 年多以來最低水平後，市場預期聯準會升息循環可能接近尾聲，帶動股市收高，而 10 年期公債殖利率由高檔快速回落至 3.80% 水準，債市則全面走揚。

從投資角度來看，投資級債券的收益率在去年 10 月一度觸及 6% 後，則徘徊在 2009 年以來的波段高檔、約 5.5% 附近震盪，當前投資等級債券的收益率是過去十多年來所不曾見過的，收益率相當有吸引力，如果近期聯準會停止升息或反向降息，則債券投資逢低布局好時機應在不遠處。近期投資人都在關注央行政策如何影響債券利率，可參考「每週債市觀察」►這個每周二定期更新的專欄喔！

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