永豐金證看好債市投資契機 把握三大理財工具

美國十年期公債殖利率近期再度接近 4%，維持金融海嘯以來的高檔，永豐金證券最新指出，投資機會來臨，建議一般投資人若有意布局債市，可以三大理財工具切入，包括複委託買債券、基金和 ETF，若是以持有到期的策略來投資，在不考慮匯率變動和發行公司不違約的條件下，買入債券即已鎖定利息。

永豐金證券說明，直接投資債券最大的好處是，只要發行方不違約倒債，收益到期 100% 保證 (不計匯率)，從投入時起至到期時每年的現金流 (票面利率) 和整體的報酬率 (到期殖利率) 即已確定，適合想要固定現金流，且到期能拿回本金的投資人；然而，過去債券交易單筆金額至少要 1 萬美元門檻，因此，傳統上一直以機構法人及大戶為主要參與投資人。

一般投資人過往只能以共同基金和 ETF 兩大理財工具間接投資債券，但隨著複委託債券投資門檻大幅降低，投資人可直接買入信評佳、票息好、殖利率高的優質債券。

永豐金證券進一步提醒，一般投資人買入債券，要注意票面利率和殖利率雙利率重點，票面利率是投資債券的每年現金流，殖利率則是指將資本利得 (損) 算進去的報酬。

除了複委託直接買入單一債券，債券型基金和 ETF 則是持有一籃子債券，以投資組合分散單一標的信用風險，也省去挑選債券的煩惱，但債券基金和 ETF 沒有到期歸還本金，配息率也不會固定，投資人可視需求選擇。

看準這波債市的投資機會，永豐金證券的財富管理 APP「大戶豐」將傳統購買債券門檻由 1 萬美元降至 2000 美元，讓更多投資人能輕鬆配置有固定現金流、波動相對低的債券商品；在標的選擇上，提供「主題選債」的功能，推出 5G、ESG、醫療保健等不同產業的公司債供選擇。

永豐金證券指出，未來將持續上架更多元的債券標的，滿足投資人分配資產的投資需求。