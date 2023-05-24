〈財報〉小鵬汽車Q1營收近腰斬 Q2財測也黯淡

中國電動車製造商小鵬汽車周三（24 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，由於電動車需求疲軟，該季營收近腰斬並遠低市場預期，同時總交車量年減近 5 成且毛利率萎縮，而雪上加霜的是，小鵬汽車給出的第二季財測也悲觀。上述利空消息重擊下，小鵬汽車美股盤前大跌近 7%。

截稿前，小鵬汽車 (XPEV-US) 盤前股價下跌 6.59%，每股暫報 8.52 美元，截至昨日該股今年以來累積下跌 8%。小鵬汽車 (9868-HK) 周三香港股價收跌 4.43%，報每股 34.55 港元。

財報顯示，小鵬汽車第一季（截至 3/31）營收年減 46% 至人民幣 40.3 億元（以下單位皆同），季減 21.5%，遠低 FactSet 調查分析師平均預估的 49.9 億元；淨損擴大到 23.4 億元，合每 ADS（美國存託股票）虧損 2.71 元，去年同期淨損 17 億元或每 ADS 虧損 2 元；經調整後每 ADS 虧損 2.57 元，遠遜 FactSet 調查分析師平均預估的 1.99 元。

值得注意的是，小鵬汽車第一季毛利率為負 2.5%，低於去年第四季的正 5.7% 和去年同期的正 10.4%，而汽車交付量下滑為毛利率轉負的元兇。根據財報，該公司第一季電動車總付量年減 47.3% 至 18,230 輛，遠低於去年同期的 34,561 輛，較去年第四季的 22,204 下滑 17.9%。

有市場分析指出，小鵬汽車的銷售不佳並非整個電動車產業的問題。截至今年 4 月，中國電動車銷量約為 150 萬輛，年增三成，該數字包含國內和出口銷售。另有媒體報導指出，中國對新能源車補貼終止再加上電動車價格暫，讓小鵬汽車重回「賣一輛虧一輛」的窘境。

展望未來，小鵬汽車預估第二季營收介在 45 億至 47 億元，年減 36.8% 至 39.5%，遠低 FactSet 調查分析師平均預估的 67.9 億元，同時預估本季交車量介在 2.1 萬至 2.2 萬輛之間，年減 36.1 至 39%。

該公司 4 月已交付 7,079 輛電動車，如此一來，5、6 月每月還需銷售 7,200 輛電動車，而去去年第二季，小鵬汽車總共交付 34,422 輛電動車，相較起來小鵬汽車對第二季的預測遜色不少。

小鵬汽車執行長何小鵬表示，今年第一季公司的營運策略、組織和團隊管理進行果斷的調整，對接下來的幾季打造產品銷量、團隊士氣、客戶滿意度和品盤口碑的正循環有信心。

另外他也表示，首款採用 SEPA2.0 技術架構的新車型 G6 將於今年 6 月正式上市，價格介在 20 萬至 30 萬元區間，有望成為新能源 SUV 市場最受矚目的熱銷款之一。