〈財報〉招牌抗癌藥遭學名藥競爭 必治妥施貴寶上季銷售下滑

製藥商必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb)(BMY-US) 周四 (2 日) 表示，其第 4 季的銷售額和獲利有所下降，原因是其暢銷的抗癌藥物 Revlimid 在美國面臨來自學名藥的競爭，銷售額下降。

當季銷售額從去年同期的 119.9 億美元降至 114.1 億美元。2022 年初在美國開始面臨學名藥競爭的 Revlimid 的銷售額，從一年前的 33.3 億美元下降 32% 至 22.6 億美元。

即使如此，銷售額仍優於分析師預期，分析師預計 Revlimid 的銷售額將大幅下降。根據 Refinitiv 的數據，分析師之前預測第 4 季銷售額為 112 億美元，其中包括 Revlimid 的 18.9 億美元。

必治妥施貴寶財務長艾爾金斯 (David Elkins) 表示，排除匯率因素，2022 年銷售額成長 3%。他指出，「這是競爭 Revlimid 學名藥的第一年，每個人都想看看我們是否能在這一年成長。我們做到了。」

該製藥商本季銷售了 26.9 億美元的血液稀釋劑 Eliquis 和 22.2 億美元的癌症免疫療法 Opdivo，分別較去年同期成長 1% 和 11%。

該公司表示，本季每股獲利為 1.82 美元，低於去年的每股 1.84 美元。分析師之前平均預計該公司每股獲利 1.72 美元。

必治妥施貴寶表示，預計 2023 年每股獲利將達到 7.95 美元至 8.25 美元，預計營收將較 2022 年的 461.6 億美元銷售額成長約 2%。分析師預測 2023 年每股獲利為 7.99 美元，銷售額為 471.5 億美元。

該公司預計 Revlimid 銷售額將從去年的 99.8 億美元降至 65 億美元，略低於分析師預期。