新品及新客戶貢獻 精測Q2轉盈EPS 1.07元

測試介面大廠精測 (6510-TW) 今 (27) 日公布第二季財報，受惠新品、新客戶效益顯現，稅後純益達 0.35 億元，較前季轉盈，年減 81.06%，每股稅後純益 1.07 元，累計上半年為 0.13 元。

精測第二季營收 7.44 億元，季增 10.2%，年減 37.22%，毛利率 48%，季增 2 個百分點，年減 6.3 個百分點，營益率 2%，較前季轉正，年減 23 個百分點，稅後純益 0.35 億元，較前季轉盈，年減 81.06%，每股稅後純益 1.07 元。

精測上半年營收 14.20 億元，年減 29.53%，毛利率 47.07%，年減 6.36 個百分點，營益率 - 3.59%，較去年同期轉負，稅後純益 0.04 億元，年減 98.9%，每股稅後純益 0.13 元。



精測表示，半導體供應鏈第二季持續調整庫存，智慧型手機相關晶片庫存不斷去化，產業關鍵客戶反映淡季效應，不過，受惠 5G 智慧型手機次世代機種的 IC 測試介面新品，帶動應用處理器 (AP) 相關業績顯著成長，佔整體營收比重提高至 43%，是支撐本季業績關鍵。

此外，受惠 AI、HPC 及車用相關測試板新客戶效益顯現，來自美系、亞系電動車關鍵高速傳輸晶片相關測試板需求增溫，帶動車用營收占總營收的比重提升至 5%。

獲利方面，精測在新品、新客戶貢獻下，加上經營團隊費用管控得宜，第二季正式虧轉盈，毛利率較前一季提升、營益率由負轉正。

展望第三季，精測認為，新品貢獻持續，不過受到整體終端市場需求遞延，預估營運溫和復甦，內部繼續積極調控費用，並延後新建三廠之時程，動土時程將由本季順延至明年第二季，全新三廠預計 2026 年第二季啟用，力求長期穩健發展。