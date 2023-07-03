精測6月營收創今年新高 Q3復甦較預期慢

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收 2.69 億元，月增 12.8%，年減 35%，第二季合併營收 7.44 億元，季增 10.2%，年減 37.2%，累計上半年營收 14.20 億元，年減 29.5%；精測表示，度過產業景氣低迷的上半年，第三季復甦仍較預期緩慢，但隨著 AI 及車用相關半導體測試需求逐步增溫，下半年有機會優於上半年。

精測 6 月營收為今年以來新高，主要受惠 AI 應用需求強勁，帶動 HPC(超高速運算) 探針卡訂單回籠，另方面，車用相關晶片測試需求逐漸增溫，整體探針卡單月營收比重回升至 2 成。

不過受到智慧型手機晶片測試需求持續疲弱，第二季整體營收表現低於去年同期，就目前產業鏈庫存調整進度來看，第三季營運復甦狀況將較預期緩慢，精測內部也積極調控費用，力求營運長期穩健發展。

另外，永續發展成全球企業經營核心價值，精測也主動揭露 ESG 永續報告報書、嚮應企業實踐建構永續生態系，今年再度榮獲上市上櫃公司治理評鑑 Top 5% 績優企業獎項，於日前由證券櫃檯買賣中心陳永誠董事長頒佈該項殊榮獎座，本公司馬宏燦董事長出席授獎。

精測 ESG 表現優異，經依指數編製規則審核後於日前列入「上櫃 ESG 30 指數」成分股名單。各項殊榮肯定中華精測邁向國際化擴展的成果，本公司將持續善盡企業 ESG 責任，甫於今年 6 月 30 日完成揭露最新「2022 年永續報告書」。