「泰舍至善元」都更涉詐貸 土銀強調債權不受影響

全台最大的自辦都更案「泰舍至善元」驚傳建商以假資料向銀行詐貸，對此土銀表示，該聯貸案徵審過程遵循授信 5P 原則與授信規範，銀行也取得建物的第一順位抵押權，債權不受影響。

媒體報導，該建案在 2017 年 8 月 12 日動土，當時以預售屋形式銷售 457 戶，但興建商高層涉嫌拿不實的預售合約向土銀申貸，順利取得貸款資金，但事後遭檢舉虛灌的預售屋成交戶數取得貸款，負責人最後遭台北地檢署諭令 1000 萬元交保。

土銀表示，本次檢調約談發現該建商銷售率資料有造假之虞，經查本案銷售資料先後經過兩家建築經理公司辦理銷售查核，且由借款公司每年提供經會計師查核簽認之預售屋查核報告。

土銀表示，該建案地段位於新莊站，有地理位置優勢，且當時房市景氣熱絡，故並未將銷售率列為動撥條件，但強調土銀正積極協助檢調完成偵查，案內並無同仁涉及相關弊案。

土銀表示，考量「泰舍至善元」為都更案，建案座落地點良好，銀行依據當地市場行情辦理查估並設置有效控管措施，透過信託機制確保貸款專款專用；此外也加入建築經理公司提供工程進度查核及續建完工機制，確保建案工程如期完成。

土銀表示，本案現已如期完工，現正辦理房屋分戶貸款中，目前皆如期還款並無違約情形，也將持續追蹤還款進度並控管本案金流，維護本聯貸銀行團債權。