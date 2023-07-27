〈台股盤前〉美股平盤壓抑多頭動能 留意漲多拉回壓力

台股 26 日因電子權值股臉綠，高價股回檔修正，大盤狹幅震盪小幅下跌 36.34 點收在 17162.55 點，量縮小跌成功守住 10 日線，但在美股主要指數持平態勢下，預估短線仍難逃震盪，短線須留意部分族群、個股過熱，恐面連拉回壓力。

美國聯準會一如預期 7 月升息 1 碼 (25 個基點)，但也保留未來繼續升息的選項，聯準會利率決策出爐，美股四大指數漲跌互現，道瓊指數、費半指數收紅，那斯達克、標普 500 則同步走跌收黑。

電子權值股股價疲軟，壓抑大盤多頭攻勢，雖有 AI 族群、金融及傳產權值股穩盤，但大盤仍有氣無力，終場靠台積電 (2330-TW) 拉尾盤，使大盤跌勢收斂，終場量縮小跌驚險守住 10 日線。

今日觀盤重點，面板大廠友達 (2409-TW)26 日法說會釋出供需漸入佳境的好消息，友達表示，歷經一年的庫存去化調整，面板業的庫存逐漸恢復正常，部分產品的庫存甚至比疫情前還低。

友達認為，隨著 9 月傳統開學以及年底的旺季來臨，可望帶動面板需求持續增加，預估在庫存量及供需健康發展的情況下，預估第 3 季面板的出貨量及平均單價 (ASP) 均季增 1 到 3%，維持營收逐季成長、下半年優於上半年的展望。

晶圓雙雄聯電 (2303-TW) 預估第 3 季晶圓出貨量將下滑 3 到 4%，產品 ASP 估將成長 2%，產能利用率恐降至 64-66%，隨著終端買氣續疲，客戶庫存調整將延續至第 4 季。

聯電認為，受供應鏈庫存持續調整影響，目前晶圓需求前景仍不明確，雖然第 2 季看到復甦的微光，但整體終端市場氣氛仍疲弱，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理，庫存調整情況估延續至第 4 季。



