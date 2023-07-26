【量大強漲股整理】AI股全面發動，緯創，出售立訊不跌反漲，有何意涵?電力股有機會接棒演出嗎?

市場持續聚焦美股財報與聯準會即將公布的利率政策決定，美股主指週二穩歩走高，台股今日量縮震盪，股匯不同，盤面由金融股扮演穩盤角色，權王 (2330-TW) 台積電拉尾盤，指數跌幅收斂，終場下跌 36.34 點，收 17162.55 點，回測五日線，成交量縮至 3630.68 億元。

看一下三大法人: 外資買超 13.74 億元；投信賣超 19.96 億元，為連 10 賣；自營商賣超 20.7 億元，三大法人合計買超 27.03 億元

台股今日黑 K 棒作收，線型並無破壞多方架構，指數雖然失守 17200 點，但五日線 17118 強力支撐，今日低點沒破昨日低點 17061，而 (2330-TW) 台積電今天盤中在平盤震盪，最後拉尾盤，大盤目前觀望成分居多，靜待 FOMC 周三公布利率決議聲明，美台企業陸續公布財報，台企法說會同樣進行中，短線震盪格局。

個股方面，(2330-TW)台積電拉尾盤，概念股續強，弘塑 (3131-TW) 強攻漲停，辛耘 (3583-TW) 表現也不俗。AI 概念股走勢分歧，(3231-TW)緯創出清立訊持股，認賠約 55 億元，分盤時股價還漲近 5%；8/7 碳權交易所即將上路；有 (6874-TW) 倍力、(6752-TW)叡揚、(6791-TW)虎門科技集體漲停表態；電力股

(1504-TW) 東元，早盤一度大漲 + 7%，續創新高，量滾量衝高後回檔，而航運族群、觀光族群今天相對強勢；短線聚焦族群，有望帶動資金挹注，買盤承接力道充足，下跌空間相對有限。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

緯創出售立訊，不跌反漲，如何解讀? 電力股創新高後回檔怎麼看?

影片分享給你知道

今日影音

https://youtu.be/b5aRJqcXQ9Y

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

7/25 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2453-TW) 凌群

(8478-TW) 東哥遊艇

(2471-TW) 資通

(1471-TW) 首利

(3059-TW) 華晶科

(2382-TW) 廣達

(1217-TW) 愛之味

(3029-TW) 零壹

7/26 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

上市

(2453-TW) 凌群

(8478-TW) 東哥遊艇

(2471-TW) 資通

(1471-TW) 首利

(3059-TW) 華晶科

(2382-TW) 廣達

(1217-TW) 愛之味

(3029-TW) 零壹

上櫃

(3306-TW) 鼎天

(6015-TW) 宏遠證

(5386-TW) 青雲

(8390-TW) 金益鼎

(4533-TW) 協易機

(3163-TW) 波若威

(4953-TW) 緯軟

(6026-TW) 福邦證

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險