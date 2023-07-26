元富證攜手Bincentive 強化直播講座服務

新光金控 (2888-TW) 旗下元富證券今 (26) 日宣布，於 YouTube 頻道全新推出「數位新視界」直播節目，藉此積極深耕年輕客群，尤其特地與台灣區塊鏈金融科技應用 Bincentive 攜手合作推全新講座，提供年輕人對新型態投資更深入了解管道。

元富證說明，有鑑於台灣近年假投資詐騙案件猖獗，尤其虛擬貨幣投資詐騙對年輕投資者更易造成重大經濟損失，元富特地與 Bincentive 攜手合作，透過數位影音方式，邀請各領域專家解說各數位資產的核心概念與應用。

Bincentive 去年即與元富展開深度密切合作，除了致力於 Web3.0 區塊鏈金融科技應用開發、與元富合作推行 NFT 外，Bincentive 也專注於數位資產造市服務及量化交易，提供不同企業去中心化金融和 NFT 相關專業客製化服務。

Bincentive 創辦人暨執行長卓昭明表示，希望透過本次聯合線上講座解開 Z 世代對新型態區塊鏈金融的困惑，並成為銜接傳統金融的橋樑，提供更多不同企業創新、安全的嶄新服務。

元富以普惠金融為目標， 2021 年開始經營 YouTube 頻道，以「Learn Before Invest」為理念推出多種影音內容，並長期投入金融教育推廣，從深根校園、減少產學落差、增進投資觀念及生活理財宣導等面向出發，營造金融教育生活化的環境。

例如，元富 FinTeach 校園金融教育贊助活動，不僅提供經費贊助，也與學生進行講師分享、擔任競賽評審等合作，以培養年輕人學習理財的風氣；翻轉學堂投資講座每月固定舉辦，廣邀財經網紅和元富內部的講師，為投資人帶來全方位的投資知識與產業新知。