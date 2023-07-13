OPPO不看淡手機市場 Reno10系列新機銷量有望成長20%

OPPO 今 (13) 日推出全新 Reno10 系列新機 Reno10 Pro+、Reno10 Pro、Reno10，7 月 22 日開賣。台灣總經理劉金看好，OPPO 手機市占持續提升，加上新機具有差異性，預期系列新機銷售將比前一代成長 15-20%。

OPPO Reno10 系列在影像、性能全面升級，導入全新長焦鏡頭，媲美擬單眼相機的黃金焦段，再次將手機人像攝影推升至全新高度；同時，配備最高 100W 的 SUPERVOOCTM 超級閃充 1、超感 VC 散熱系統、旗艦級處理器等。

劉金認為，前一代 OPPO Reno8 系列，銷售量成長 35%；今年上半年的摺疊機 OPPO Find N2 Flip 預購就增長 80%，呈現完銷，預期在產品具有差異化下，今年新系列手機有望成長 15-20%。

劉金表示，雖然今年手機市場較為辛苦，但是仍對市場有信心，尤其 OPPO 的銷售表現還是相當亮眼，從研究機構數據來看，OPPO 第一季全球市占率位居第三、達 14%，在台灣也是位居第三，市占率 12.2%，預期持續提升消費者體驗下，未來成績還是可以期待。

售價方面，OPPO Reno10 Pro + 為 24990 元、Reno10 Pro 為 17990 元，即日起至 7 月 21 日開放預購，7 月 22 日至 8 月 31 日首波開賣；Reno10 提供兩種容量機型，8GB+256GB 售價 14990 元、8G+128G 則為 13990 元。