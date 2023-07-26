專業CCL廠台燿Q2轉盈 上半年每股純益0.23元

專業銅箔基板 (CCL) 廠陸續公布最新獲利資訊，台光電 (2383-TW) 第二季獲利倍增，同時，台燿 (6274-TW) 今 (26) 日公布第二季營運由虧轉盈，單季稅後純益 2.68 億元，每股 1 元，除弭平首季的虧損之外，上半年稅後純益 6194 萬元，每股純益爲 0.23 元。

台燿 2023 年第二季營收 37.57 億元，毛利率 18.71%，季減 0.31 個百分點，年增 1.27 個百分點，稅後純益 2.68 億元，較首季轉盈，年減 7.32 個百分點，每股純益 1 元。

台燿 2023 年上半年營收 74.09 億元，毛利率 18.32%，年減 0.47 個百分點，上半年稅後純益 6194 萬元，年減 91.17%，每股純益爲 0.23 元。

台燿 2023 年第一季財報，其中營收 36.53 億元，稅前盈餘 2.89 億元，稅後虧損 2.06 億元，每股虧損 0.77 元。其中認列的所得稅費用高達 4.96 億元，也造成台燿罕見的單季稅後虧損。

台燿 2023 年第一季的所得稅費用偏高，高達 4.96 億元，主要是在台燿的中國大陸擴廠已告一段落，決議將匯回在海外的資金 21 億元，這樣的海外盈餘匯回稅率高達 20%，因此在第一季認列包括這樣的資金匯回所得稅費用支出，造成單季的所得稅高達 4.96 億元。

同時，台燿在泰國春武里投資興建新廠正積極進行中，公司預計在 2025 年第一季進入量產。

而台光電 2023 年第二季營收 91.8 億元，毛利率 27.51%，季增 6.15 個百分點，年增 4.5 個百分點，稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元。台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元，毛利率爲 24.77%，年增 0.78 個百分點，2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，年減 38.5%，每股純益 4.45 元。