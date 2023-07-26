〈聯亞法說〉消費性產品需求弱Q2續虧 上半年每股虧0.78元

聯亞 (3081-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布上半年業績表現，第二季稅後虧損 4086.3 萬元，較前季惡化，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.45 元；上半年稅後虧損 7103.6 萬元，較去年盈轉虧，每股虧損 0.78 元。
聯亞第二季營收 2.52 億元，季減 22.8%、年減 57.9%，毛利率 14.8%，季減 2.5 個百分點、年減 17.7 個百分點，營益率 -28.16%，虧損較前季擴大，較去年同期盈轉虧，稅後虧損 4086.3 萬元，較前季擴大，較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.45 元。
聯亞上半年營收 5.8 億元，年減 44.8%，毛利率 16.28%，年減 13 個百分點，營益率 -17.5%，較去年盈轉虧，稅後虧損 7103.6 萬元，較去年盈轉虧，每股虧損 0.78 元。
聯亞表示，第二季市場需求不如預期，美系手機訂單較去年同期減少，影響產能、拖累毛利表現，導致營運持續虧損。
第二季應用面來看，聯亞電信 (Telecom) 占 50-55%、資料中心 (Datacom) 占 30-35%、其他消費工業約占 10-15%；若以產品別區分，10G 以上 LD 占 35%，矽光產品 30-35%、PD/APD 占 10-15%，其他為消費 LD、PD 營收。