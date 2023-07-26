鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至44.05元，預估目標價為602.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由45.6元下修至44.05元，其中最高估值48.85元，最低估值38.47元，預估目標價為602.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|48.85
|62.33
|65.11
|最低值
|38.47
|41.56
|48.31
|平均值
|43.43
|54.45
|60.43
|中位數
|44.05
|54.75
|63.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|122,416,000
|132,760,000
|138,584,780
|最低值
|105,820,940
|109,046,000
|118,067,000
|平均值
|109,959,710
|122,166,700
|131,097,130
|中位數
|107,822,740
|122,626,500
|133,949,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。