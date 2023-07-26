鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至44.05元，預估目標價為602.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由45.6元下修至44.05元，其中最高估值48.85元，最低估值38.47元，預估目標價為602.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 48.85 62.33 65.11
最低值 38.47 41.56 48.31
平均值 43.43 54.45 60.43
中位數 44.05 54.75 63.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 122,416,000 132,760,000 138,584,780
最低值 105,820,940 109,046,000 118,067,000
平均值 109,959,710 122,166,700 131,097,130
中位數 107,822,740 122,626,500 133,949,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 44.22 46.46 27.58 16.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 121,086,925 106,539,360 67,672,108 41,306,656

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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