鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.85元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.79元上修至8.85元，其中最高估值10.16元，最低估值6.59元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.16
|13.79
|15.53
|最低值
|6.59
|9.72
|11.35
|平均值
|8.6
|11.7
|13.53
|中位數
|8.85
|11.67
|13.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|631,753,000
|771,594,000
|906,815,000
|最低值
|581,534,050
|615,395,000
|698,554,960
|平均值
|603,025,450
|674,956,360
|741,568,840
|中位數
|602,251,000
|665,033,450
|726,197,940
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.53
|14.84
|6.47
|3.96
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
|413,182,184
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。