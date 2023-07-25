鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.85元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.79元上修至8.85元，其中最高估值10.16元，最低估值6.59元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 10.16 13.79 15.53
最低值 6.59 9.72 11.35
平均值 8.6 11.7 13.53
中位數 8.85 11.67 13.51

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 631,753,000 771,594,000 906,815,000
最低值 581,534,050 615,395,000 698,554,960
平均值 603,025,450 674,956,360 741,568,840
中位數 602,251,000 665,033,450 726,197,940

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.53 14.84 6.47 3.96
營業收入
(單位：新台幣千元)		 670,872,643 569,997,133 476,978,710 413,182,184

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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